27 многодетных семей из Уссурийска стали владельцами бесплатных земельных участков

В администрации Уссурийского городского округа состоялась жеребьевка бесплатных земельных участков для граждан с тремя и более детьми. По ее итогам еще 27 многодетных семей получили свои земельные наделы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГО.

Как рассказали в управлении градостроительства администрации УГО, на жеребьевку пригласили 73 семьи, из них только 27 приняли в ней участие. До этого горожане подали в МФЦ документы, согласно которым подтвердили право на получение бесплатной земли. После того, как документы прошли проверку, данные семьи были включены в специальный реестр на предоставление земельного участка.

В ходе очередной жеребьевки многодетные семьи получили наделы под индивидуальное строительство в селе Борисовка. После процедуры жеребьевки участникам были даны консультации специалистов администрации города по оформлению земли.

Отметим, сегодня в реестре на предоставление бесплатного земельного участка в Уссурийском городском округе числится 1873 семьи. Из них с учетом нынешней жеребьевки собственные наделы получили 1655 семей с тремя детьми и более. Только за этот год собственниками земельных участков стали 92 семьи.

Напомним, всего в Уссурийске с начала действия закона проведено 77 жеребьевок. Земля предоставляется в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]