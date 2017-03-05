Огромные шершни оккупировлаи дома по одной из улиц Находки (фото)

В воскресенье, 29 июля, в Находке к спасателям МЧС за помощью обратились жители улицы Садовой. Люди были обеспокоены опасным соседством — на территории одного из подворий устроили свое гнездо шершни. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на спасателей.

На улицу Садовую прибыла дежурная смена спасателей Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России. «Гнездовье» шершней размером 60х70 см было обнаружено под крышей одного из домов.

Спасатели опрыскали опасный объект дихлофосом, срезали в пакет, а затем утилизировали.

Фото - ДВРПСО.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]