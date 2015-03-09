В акватории близ Владивостока спасли женщину на гидромотоцикле
Вечером в субботу, 28 июля, в 21.30 в спасательную службу Приморского края поступило сообщение о том, что в Амурском заливе, в Тавричанском лимане, управляя гидромотоциклом, потеряла ориентировку и села на мель женщина.
На поиск были направлены спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.
В 00.15, 29 июля, гидромотоцикл с женщиной был обнаружен и отбуксирован в безопасное место.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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