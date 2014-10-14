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В МФЦ Приморья появилась новая "комплексная" услуга. Видеорепортаж Кристины Радченко и Виктории Шандыбиной

В многофункциональных центрах «Мои документы» появилась новая услуга. Теперь приморцы могут оформить целый пакет документов сразу. С увеличением услуг расширяют и офисы МФЦ. В том числе один самых популярных — на Борисенко, 102 во Владивостоке. Какие новые услуги он будет предоставлять?

Новая услуга — комплексный запрос — появилась в МФЦ Приморья. Теперь человек может подать одно заявление, а получить несколько услуг и документов. Оператор заполнит все необходимые бумаги сам. По новому закону работники МФЦ могут расписываться за заявителя.

Сергей Александров, директор КГАУ МФЦ Приморского края: «В начале 2018 года было изменение в действующем законодательстве, и заявитель получил возможность по некоторым услугам сдать одно заявление, один раз расписаться и не посещать несколько раз МФЦ. Оператор МФЦ получил право за него расписывать в заявлении».

Такая услуга актуальна, например, для женщин, которые меняют фамилию при замужестве — можно за один раз переоформить несколько документов. Раньше надо было подавать отдельные заявление. На это уходило много времени, и поэтому возникали очереди. Кроме того, теперь получить консультацию специалиста можно онлайн, через официальный сайт «Мои документы». Сервис запустили только в начале июля, но он уже популярен у жителей края.

Андрей Ларин, вице-губернатор Приморского края: «Это работает, это востребовано. Население пользуется этой услугой. Мы чем дальше развиваем эту услугу, видим, что люди входят, да, пользуются госуслугами, пользуются коллцентрами».

Так же к концу этого года во Владивостоке обновят МФЦ на улице Борисенко, 102 — его перенесут в новое помещение площадью 1800 квадратных метров. Вице-губернатор Приморского края Андрей Ларин провел инспекцию здания. В новом филиале будет просторная зона для посетителей, кафетерий, большая парковка, зарядка для электромобилей, а главное — 25 окон для приема заявлений. Специалисты говорят, что время ожидания в очереди значительно сократится.

Андрей Ларин, вице-губернатор Приморского края: «То же самое будет сделано и в отношении многофункциональных центров в муниципальных районах. Мы пересмотрим полностью вместе с главами всю концепцию, установим единые нормативы и требования к МФЦ».

Многофункциональный центр работает здесь уже много лет. Он предоставляет самое большое количество услуг и ежедневно принимает более ста заявителей.

Людмила Кашапова, житель г. Владивостока: «Я не первый раз обращаюсь в МФЦ, именно в этот МФЦ. Очень нравится, что здесь мало очередей, можно предварительно записаться, прийти ко времени и без очереди прийти к оператору, сделать нужную услугу».

Развитие МФЦ в крае идет в рамках программы «Информационное общество». Напомним, что многофункциональные центры в Приморье бьют рекорды по посещаемости. С начала года в Приморье оказали больше двух миллионов услуг. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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