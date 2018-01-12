В Приморье подведены промежуточные итоги Морского салона

Первый Международный дальневосточный морской салон, который накануне завершился во Владивостоке, удовлетворил и его организаторов, и гостей. 30 июля в администрации Приморья подвели промежуточные итоги форума. Проведение Международного морского салона именно в Приморье и состав его участников доказали, что Россия сегодня является признанным лидером на международной арене судостроения. Морской салон — знаковое событие для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, которое стало фундаментом для развития Дальнего Востока России как центра притяжения высоких технологий и профессиональных кадров. И, что называется, плоды Морской салон будет приносить еще долго.

Алексей Пикалов, врио директора департамента промышленности администрации Приморского края: «Я сейчас не совру если скажу, что было подписано большое количество соглашений, но еще больше соглашений будет подписано позже, когда все эти связи будут проработаны, поэтому окончательные итоги я пока не озвучиваю».

Ну, и конечно, главной новостью Морского салона стала вероятность строительства крупнейших атомных ледоколов на верфях Приморья. Но точное решение по этому вопросу озвучит уже президент Владимир Путин на предстоящем Восточном экономическом форуме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]