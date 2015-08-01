В Партизанском районе перед судом предстанет «серийный» вор

Прокуратурой Партизанского района направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в 3 квартирных кражах (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый местный житель в одну ночь совершил сразу три кражи чужого имущества.

Так, через открытые балконные двери он незаконно проник в несколько квартир, расположенных на первых этажах многоквартирных домов в пос. Волчанец Партизанского муниципального района.

Потерпевшие в это время находились дома и спали. Лишь в одном случае хозяйка квартиры проснулась и спугнула злоумышленника.

Общий ущерб от хищения имущества составил свыше 22 тыс. рублей, который в ходе следствия полностью возмещен путем возврата похищенного их законным владельцам.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]