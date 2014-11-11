Более 880 тонн горбуши выловили в Приморье

Четыре рыбодобывающие компании ведут промысел горбуши в Тернейском районе Приморья.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, в Приморье завершается лососевая путина.

В реках Тернейского района выловлено 887 тонн горбуши. Вся рыба предназначена для внутреннего рынка края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]