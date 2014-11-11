Более 880 тонн горбуши выловили в Приморье
Четыре рыбодобывающие компании ведут промысел горбуши в Тернейском районе Приморья.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, в Приморье завершается лососевая путина.
В реках Тернейского района выловлено 887 тонн горбуши. Вся рыба предназначена для внутреннего рынка края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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