«Вести: Приморье»: Как приморские фермеры справляются с полевой работой в жару?

На залитых солнцем полях Казанки — огуречная страда. Фермеры под жаркую погоду выработали особый распорядок: в самое пекло работники укрываются в тени полевого лагеря, пьют ключевую воду и плещутся в местной речушке. Овощам тоже устраивают купание. И для арбузов на бахче — особая водная процедура. Как это происходит — увидите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]