Во Владивостоке произошла масштабная энергоавария

Днем 30 июля около 14 часов сотни домов во Владивостоке остались без света. В частности, были обесточены дома на Эгершельде, в центре, на Второй Речке, в 71-м микрорайоне и других. В общей сложности без света остались свыше 500 домов — как жилых, так и административных, сообщают "Вести:Приморье".

Как сообщается на сайте Минэнерго, 30 июля в 15:21 действием защит отключилась ВЛ 500 кВ «Приморская ГРЭС – Хехцир-2» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Востока»). В условиях ремонта второй секции шин 220 кВ на ПС 220 кВ «Хехцир», второй цепи ВЛ 220 кВ «Хехцир-2 – Хехцир» и ВЛ 220 кВ «Хехцир – Гидролизная» действием противоаварийной автоматики сформировано и реализовано управляющее воздействие на отключение потребителей в энергосистеме Приморского края в объеме 150 МВт.

Было прекращено электроснабжение части бытовых и промышленных потребителей в Приморском крае). Мощность отключенных потребителей – около 150 МВт.

В 15:40 диспетчером филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока отданы команды на максимум генерации с учетом допустимого перегруза оборудования на Приморскую ГРЭС, Владивостокскую ТЭЦ-2 и Артемовскую ТЭЦ.

В 15:49 диспетчером филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока отдана команда на подготовку к включению второй цепи ВЛ 220 кВ «Хехцир-2 – Хехцир» и ВЛ 220 кВ «Хехцир – Гидролизная» в минимально возможный срок, не превышающий срок аварийной готовности один час, и второй секции шин 220 кВ на Владивосток ПС 220 кВ «Хехцир» в минимально возможный срок, не превышающий срок

аварийной готовности четыре часа.

В 15:55 после увеличения нагрузки Приморской ГРЭС, Владивостокской ТЭЦ-2 и Артемовской ТЭЦ суммарно на 148 МВт (с 880 до 1028 МВт) диспетчером филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока отдана команда на включение всех потребителей, отключенных действием противоаварийной автоматики.

В 16:11 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. В 16:17 повторное включение ВЛ 500 кВ «Приморская ГРЭС – Хехцир-2» оказалось неуспешным. Персоналом МЭС Востока организованы работы по выяснению и устранению причины отключения ВЛ 500 кВ «Приморская ГРЭС – Хехцир-2». Планируемое время окончания аварийно-восстановительных работ уточняется.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]