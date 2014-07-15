Борьбу за пост губернатора Приморья продолжают пять человек
Документы для регистрации в избирательную комиссию Приморского края представили все пятеро кандидатов, выдвинутых на выборы губернатора региона. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на заместителя председателя крайизбиркома Романа Охотникова.
Это выдвиженец от ЛДПР, депутат Госдумы Андрей Андрейченко, врио губернатора региона Андрей Тарасенко, выдвинутый региональным отделением «Единой России», кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, депутат Законодательного собрания края Юлия Толмачева, которая идет на выборы от отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», кандидат от «Справедливой России», депутат Законодательного собрания региона Алексей Козицкий.
Подача документов была закрыта в понедельник, 30 июля, в 18.00 по местному времени. Теперь в течение 10 дней со дня представления кандидатом документов на регистрацию комиссия проверит представленные данные и примет решение о регистрации, либо об отказе в регистрации. Кандидатам на пост губернатора Приморья необходимо было собрать подписи 142 депутатов представительных органов и глав муниципальных образований Приморья.
Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут 9 сентября 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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