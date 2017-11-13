С начала года в Приморье задержаны свыше 6 тыс. нетрезвых водителей

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 3402 водителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 2752 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 655 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю в регионе выявлены и отстранены от управления транспортными средствами 238 нетрезвых водителей, в четырех случаях пьяная бравада спровоцировала дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали 12 человек.

Так, 24 июля в Уссурийском городском округе пьяный водитель Тойота Аллион выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Форд. В результате автоаварии 3 человека получили травмы и были госпитализированы. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС, либо лишенным права управления), предполагающий административный арест на срок от 10-ти до 15-ти суток).

29 июля, в поселке Преображение Лазовского района нетрезвый водитель автомашины Лексус, не справившись с управлением, съехал с проезжей части на территорию пляжа, где совершил наезд на несовершеннолетних. Мальчики 7, 8 и 12 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]