«Вести: Приморье. Интервью»: В крае сохраняются традиции коренных и малочисленных народов
«Вести: Приморье. Интервью» с Павлом Ясевичем, директором департамента внутренней политики администрации Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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