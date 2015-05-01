Весь спектр циркового искусства на одном манеже! С гастролями во Владивосток приехал знаменитый цирк «Российской государственной цирковой компании», который представит удивительную программу династии Филатовых-Клыковых. Почему стоит посетить яркое и незабываемое шоу?

Гибкие и ловкие. Цирковое представление началось с акробатических трюков. Одни выполняют сложнейшие сальто. Другие взлетают на трапеции под самый купол.

Заполненный зал обрушивает на артистов шквал аплодисментов. Яркое шоу буквально околдовывает зрителей.

Михаил Филатов-Клыков и Илья Манин, клоунский дуэт «No comments»: «Талантливые, красивые исполнители, которые заряжают зрителей невероятными эмоциями. И, конечно же, этот спектакль был создан для зрителей не только маленького возраста, но и, конечно же, для бабушек дедушек и родителей».

Программа называется «Цирк зверей», поэтому главные звезды на сцене — это, конечно же, наши меньшие братья. В программе участвуют животные с самых разных стран мира.

Незабываемые номера, великолепные декорации, лазерное шоу и дизайнерские костюмы — все это создает уникальное цирковое представление нового формата, которое обязательно понравится как взрослым, так и детям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]