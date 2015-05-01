Во Владивостоке состоялась премьера программы знаменитого «Цирка зверей». Видеорепортаж Сергея Станчика
Весь спектр циркового искусства на одном манеже! С гастролями во Владивосток приехал знаменитый цирк «Российской государственной цирковой компании», который представит удивительную программу династии Филатовых-Клыковых. Почему стоит посетить яркое и незабываемое шоу?
Гибкие и ловкие. Цирковое представление началось с акробатических трюков. Одни выполняют сложнейшие сальто. Другие взлетают на трапеции под самый купол.
Заполненный зал обрушивает на артистов шквал аплодисментов. Яркое шоу буквально околдовывает зрителей.
Михаил Филатов-Клыков и Илья Манин, клоунский дуэт «No comments»: «Талантливые, красивые исполнители, которые заряжают зрителей невероятными эмоциями. И, конечно же, этот спектакль был создан для зрителей не только маленького возраста, но и, конечно же, для бабушек дедушек и родителей».
Программа называется «Цирк зверей», поэтому главные звезды на сцене — это, конечно же, наши меньшие братья. В программе участвуют животные с самых разных стран мира.
Незабываемые номера, великолепные декорации, лазерное шоу и дизайнерские костюмы — все это создает уникальное цирковое представление нового формата, которое обязательно понравится как взрослым, так и детям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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