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Пенсия приморцев, работавших в 2017 году, вырастет в августе

Пенсия приморцев, работавших в 2017 году, вырастет в августе

Фото: abakan-news.ru

В августе увеличится размер пенсии для более 150 тысяч приморских пенсионеров. Это работавшие в 2017 году граждане, получающие пенсию по старости и по инвалидности.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, повышение  обусловлено ежегодной корректировкой размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Прибавка к пенсии сугубо индивидуальна. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Корректировка носит беззаявительный характер.

Между тем, в Приморье пенсионеры с низким достатком имеют возможность получить региональную доплату к пенсии. Сегодня эту меру социальной поддержки получают более 64 тысяч жителей края. С начала года на эти цели направлено почти 840 миллионов рублей.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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