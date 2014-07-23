Пенсия приморцев, работавших в 2017 году, вырастет в августе
В августе увеличится размер пенсии для более 150 тысяч приморских пенсионеров. Это работавшие в 2017 году граждане, получающие пенсию по старости и по инвалидности.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, повышение обусловлено ежегодной корректировкой размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Прибавка к пенсии сугубо индивидуальна. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Корректировка носит беззаявительный характер.
Между тем, в Приморье пенсионеры с низким достатком имеют возможность получить региональную доплату к пенсии. Сегодня эту меру социальной поддержки получают более 64 тысяч жителей края. С начала года на эти цели направлено почти 840 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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