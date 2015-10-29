«Вести: Приморье. Интервью»: Владивосток создает традиции Военно-Морского флота страны
«Вести: Приморье. Интервью» с Борисом Приходько, вице-адмиралом, первым председателем Владивостокского Морского собрания (2007—2015 г.г.).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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