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В селах Приморья возможны сбои в телевещании с 31 июля по 2 августа

В селах Приморья возможны сбои в телевещании с 31 июля по 2 августа

Плановые профилактические работы пройдут в Приморье на нескольких объектах цифрового вещания.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте информатизации и телекоммуникаций, перерывы в телерадиовещании возможны не более чем на три часа в период с 9.00 до 17.00.

«В указанные периоды возможны перерывы в вещании теле- и радиоканалов», – сообщили в ведомстве.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»приносит извинения за доставленные неудобства.

 

Населенный пункт

Дата начала

Время начала

Время окончания

Программа

Корфовка

31.07.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Крыловка

01.08.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Горный

01.08.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Архиповка

02.08.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Глазовка

02.08.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Кировский

02.08.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Ясное

02.08.2018

9.00

17.00

РТРС-1

 

 

 

 

 
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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