В селах Приморья возможны сбои в телевещании с 31 июля по 2 августа

Плановые профилактические работы пройдут в Приморье на нескольких объектах цифрового вещания.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте информатизации и телекоммуникаций, перерывы в телерадиовещании возможны не более чем на три часа в период с 9.00 до 17.00.

«В указанные периоды возможны перерывы в вещании теле- и радиоканалов», – сообщили в ведомстве.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»приносит извинения за доставленные неудобства.

Населенный пункт Дата начала Время начала Время окончания Программа Корфовка 31.07.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Крыловка 01.08.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Горный 01.08.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Архиповка 02.08.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Глазовка 02.08.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Кировский 02.08.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Ясное 02.08.2018 9.00 17.00 РТРС-1

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]