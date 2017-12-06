В селах Приморья возможны сбои в телевещании с 31 июля по 2 августа
Плановые профилактические работы пройдут в Приморье на нескольких объектах цифрового вещания.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте информатизации и телекоммуникаций, перерывы в телерадиовещании возможны не более чем на три часа в период с 9.00 до 17.00.
«В указанные периоды возможны перерывы в вещании теле- и радиоканалов», – сообщили в ведомстве.
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»приносит извинения за доставленные неудобства.
|
Населенный пункт
|
Дата начала
|
Время начала
|
Время окончания
|
Программа
|
Корфовка
|
31.07.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Крыловка
|
01.08.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Горный
|
01.08.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Архиповка
|
02.08.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Глазовка
|
02.08.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Кировский
|
02.08.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Ясное
|
02.08.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
|
|
|
|
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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