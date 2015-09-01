Приморские спасатели вывели из леса двоих потерявшихся грибников

30 июля в 15.40 в диспетчерскую службу 4 отряда противопожарной службы по охране Дальнереченского района поступило сообщение о том, что со сбора грибов не вернулись мужчина 1960 г.р. и его жена 1962 г.р. Информация оперативно была передана в Дальнереченский филиал Приморской краевой поисково-спасательной службы. По имеющейся информации, супружеская пара ушла в лес в районе улицы Магистральная города Дальнереченск.

Спасатели выехали на поиски в указанный район. У грибников был мобильный телефон, по которому они сообщили родственникам, что потерялись. К сожалению, родственники не сразу обратились за помощью спасателей, так как надеялись, что люди самостоятельно выйдут из леса. Спасателям удалось созвониться с потерявшимися грибниками и выяснить примерные ориентиры их нахождения. После этого телефон разрядился. Поиск осложнялся тем, что грибники потерялись в болотистой местности и указанные ими ориентиры были неточными.

Когда стемнело, спасатели применили в поисках специальное освещение, сопровождающееся звуковыми сигналами. В час ночи 31 июля заблудившиеся грибники были найдены. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Это не единственные поиски грибников в Дальнереченске за последний месяц. Напомним, что 26 июля спасатели Дальнереченский филиал Приморской краевой поисково-спасательной службы помогли выйти из леса двум женщинам, 1959 и 1953 г.г. рождения, которые ушли за грибами и сбились с пути.

У женщин был мобильный телефон, с ними поддерживалась неустойчивая сотовая связь. Женщины были найдены спустя два часа после начала поисков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]