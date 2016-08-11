Август принесет очередную порцию жары во Владивосток

В прошедшие сутки антициклон обеспечил в Приморском крае солнечную без осадков погоду. Температурный фон днём, по-прежнему, высокий, в континентальных районах повсеместно +31…+35 °С, немного прохладнее на побережье, +26…+30 °С. В ночные часы температура воздуха колебалась в пределах +18…+23 °С.

31 июля ближе к утру к северным края районам подошёл атмосферный фронт, и начались небольшие дожди. В течение дня фронтальные разделы продолжат смещаться над территорией Приморья, сохранятся небольшие, на севере края умеренные дожди, в отдельных районах вероятны грозы. Облачность уменьшит дневной прогрев, и температурный фон понизится на 2–4 градуса по сравнению с предыдущим днём.

Ближайшей ночью дожди ещё сохранятся, а днём 1 августа осадки уже маловероятны, температурный фон вновь повысится.

Во Владивостоке вчерашний день радовал жителей и гостей города солнечной погодой. Воздух прогрелся до +29…+32 °C. Ночная температура держалась на уровне +22 °С.

Во вторник в городе небольшая передышка от жары. Однако облачность и температура воздуха, которая будет на 2–3 градуса ниже по сравнению со вчерашним днём, не принесут облегчения. При высокой относительной влажности уже с утра ощущается духота. В конце дня возможен небольшой дождь, который закончится до полуночи.

1 августа в столице Приморья с утра вновь засияет солнце, и столбики термометров поднимутся выше отметки в +30 °С.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]