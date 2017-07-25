«Вести: Приморье»: Встреча «Бриллиантовой принцессы»

Вернулась после трехлетнего отсутствия. 31 июля ранним утром съемочная группа «Вестей: Приморье» вместе с горожанами встречала на причале морвокзала «Бриллиантовую принцессу». Среди всех лайнеров она — самая частая гостья. И среди всех океанских гигантов для владивостокцев она — самая ожидаемая и любимая. С ливреей морской девы на борту! «Принцесса» вернулась! А уже через неделю встречаем лайнер еще большего размера! Владивосток готовится к рекорду. Подробности расскажем в 15.40 в выпуске программы «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]