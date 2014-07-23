Приморцу отключили электричество за несуществующие долги
Прокуратурой г. Находки проведена проверка исполнения управляющей компанией требований жилищного законодательства при введении ограничения услуги электроснабжения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства ООО «Крепость» самовольно приостановило услугу электроснабжения жителю многоквартирного дома по причине образовавшейся у него задолженности по оплате за содержание общего имущества дома. При этом задолженность за услугу электроснабжения у абонента отсутствовала.
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой города в отношении должностного лица – директора управляющей компании, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.1 КоАП РФ. По итогам его рассмотрения должностное лицо подвергнуто административному штрафу.
С целью устранения выявленных нарушений законодательства руководителю предприятий внесено представление. Во исполнение требований прокурора выявленные нарушения устранены, электроснабжение абонента восстановлено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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