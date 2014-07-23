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Приморцу отключили электричество за несуществующие долги

Приморцу отключили электричество за несуществующие долги

Прокуратурой г. Находки проведена проверка исполнения управляющей компанией требований жилищного законодательства при введении ограничения услуги электроснабжения.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства ООО «Крепость» самовольно приостановило услугу электроснабжения жителю многоквартирного дома по причине образовавшейся у него задолженности по оплате за содержание общего имущества дома. При этом задолженность за услугу электроснабжения у абонента отсутствовала.   

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой города в отношении должностного лица – директора управляющей компании, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.1 КоАП РФ. По итогам его рассмотрения должностное лицо подвергнуто административному штрафу. 

С целью устранения выявленных нарушений законодательства  руководителю предприятий внесено представление. Во исполнение требований прокурора выявленные нарушения устранены, электроснабжение абонента восстановлено.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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