Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:10
  2

Массовое ДТП произошло на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск (фото)

Массовое ДТП произошло на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск (фото)

Фото: bigbro.ussk

Недалеко от с. Ляличи Михайловского района произошло массвое столкновение автомобилей, сообщают очевидцы. В ДТП попали по меньшей мере сразу три машины. Судя по фото, удар был огромной силы, поскольку один автомобиль сильно сплющило. Очевидцы уверяют, что участников ДТП в сознательном состоянии увезли в больницу.

Сейчас движение по федеральной трассе А-370 затруднено.

Как сообщили в краевом УМВД, обстоятельства происшествия выясняются, на месте работает сотрудники ГИБДД.

Массовое ДТП произошло на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск (фото)

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря