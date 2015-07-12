Массовое ДТП произошло на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск (фото)
Недалеко от с. Ляличи Михайловского района произошло массвое столкновение автомобилей, сообщают очевидцы. В ДТП попали по меньшей мере сразу три машины. Судя по фото, удар был огромной силы, поскольку один автомобиль сильно сплющило. Очевидцы уверяют, что участников ДТП в сознательном состоянии увезли в больницу.
Сейчас движение по федеральной трассе А-370 затруднено.
Как сообщили в краевом УМВД, обстоятельства происшествия выясняются, на месте работает сотрудники ГИБДД.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.07.2018 Тяжелое ДТП произошло на трассе в Приморье
-
18.04.2018 Массовая авария произошла на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке (видео)
-
26.03.2018 Женщина-пешеход погибла под колесами авто на федеральной трассе в Приморье
-
10.06.2016 На объездной трассе Седанка-Патрокл густой туман спровоцировал массовое ДТП
-
30.07.2015 ДТП в Вольно-Надеждинском собрало пробку на федеральной трассе
-
12.07.2015 В результате массового ДТП на трассе Владивосток-Уссурийск образовалась многокилометровая пробка
Добавить комментарий