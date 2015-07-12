Массовое ДТП произошло на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск (фото)

Недалеко от с. Ляличи Михайловского района произошло массвое столкновение автомобилей, сообщают очевидцы. В ДТП попали по меньшей мере сразу три машины. Судя по фото, удар был огромной силы, поскольку один автомобиль сильно сплющило. Очевидцы уверяют, что участников ДТП в сознательном состоянии увезли в больницу.

Сейчас движение по федеральной трассе А-370 затруднено.

Как сообщили в краевом УМВД, обстоятельства происшествия выясняются, на месте работает сотрудники ГИБДД.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]