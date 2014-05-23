Примавтодор ремонтирует дорогу в районе поселка Кневичи
Сотрудники Примавтодора ведут ремонт дороги на подъезде к Артему в районе поселка Кневичи. Работы идут на участке с 3 по 5 километры, сообщает "Вести: Приморье".
Как сообщили дорожники, всего на этом участке будет уложено 630 тонн асфальтобетона.
«Устраняем пучины и колейность дороги. Уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Сегодня завершаем ремонт на дороге в село Ясное, до этого асфальтировали в районе поселков Кневичи и Заводской. Работало более 11 единиц техники», – добавили в Примавтодоре.
Напомним, в этом году в Приморье за счет средств краевого бюджета планируется восстановить дорожные одежды в местах ремонта земляного полотна на 31 автодороге общей протяженностью 105 километров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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