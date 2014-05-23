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Примавтодор ремонтирует дорогу в районе поселка Кневичи

Примавтодор ремонтирует дорогу в районе поселка Кневичи

Сотрудники Примавтодора ведут ремонт дороги на подъезде к Артему в районе поселка Кневичи. Работы идут на участке с 3 по 5 километры, сообщает "Вести: Приморье".

Как сообщили дорожники, всего на этом участке будет уложено 630 тонн асфальтобетона.

«Устраняем пучины и колейность дороги. Уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Сегодня завершаем ремонт на дороге в село Ясное, до этого асфальтировали в районе поселков Кневичи и Заводской. Работало более 11 единиц техники», – добавили в Примавтодоре.

Напомним, в этом году в Приморье за счет средств краевого бюджета планируется восстановить дорожные одежды в местах ремонта земляного полотна на 31 автодороге общей протяженностью 105 километров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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