Стали известны подробности массового ДТП на трассе А-370 (фото)

Жёсткое ДТП произошло 31 июля на федеральной трассе А-370 "Владивосток-Хабаровск" в районе с. Ляличей, Михайловского района. По предварительным данным, у цементовоза отказали тормоза и он собрал в кучу не менее четырех автомобилей.



На месте работают спасатели МЧС, которые пытаются извлечь зажатых искореженным металлом людей.



На данный момент информации о погибших не поступало.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]