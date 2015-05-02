Стали известны подробности массового ДТП на трассе А-370 (фото)
Жёсткое ДТП произошло 31 июля на федеральной трассе А-370 "Владивосток-Хабаровск" в районе с. Ляличей, Михайловского района. По предварительным данным, у цементовоза отказали тормоза и он собрал в кучу не менее четырех автомобилей.
На месте работают спасатели МЧС, которые пытаются извлечь зажатых искореженным металлом людей.
На данный момент информации о погибших не поступало.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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