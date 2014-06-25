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Приморец пострадал в драке на рыболовном траулере

Приморец пострадал в драке на рыболовном траулере

На рыболовном траулере между двумя работниками произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В результате 26-летний житель поселка Ливадия нанес своему оппоненту несколько ударов острым предметом в живот. Пострадавший получил колото-резаную рану, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.

Ранее обвиняемый был судим за совершение имущественного преступления.

Следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, обвиняемый будет дожидаться решения суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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