Массовое ДТП на трассе в Приморье: один человек погиб, трое госпитализированы
В Михайловском районе произошло ДТП с участием шести автомобилей. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
Установлено, что в районе 601 км трассы А370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток произошло ДТП с участием цементовоза, микроавтобуса «Тойота Хайс», «Мазды Демио», большегруза «Вольво», грузовиков «Мазда Титан» и «Ниссан Дизель». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Предварительно установлено, что от полученных травм скончался 57-летний мужчина, находившийся в салоне грузовика «Мазда Титан». В медучреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы трое пострадавших.
По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Выясняются причины и условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации. Назначено проведение ряда экспертиз.
Движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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