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Массовое ДТП на трассе в Приморье: один человек погиб, трое госпитализированы

Массовое ДТП на трассе в Приморье: один человек погиб, трое госпитализированы

В Михайловском районе произошло ДТП с участием шести автомобилей. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Установлено, что в районе  601 км трассы А370  «Уссури» Хабаровск-Владивосток произошло ДТП с участием цементовоза, микроавтобуса «Тойота Хайс», «Мазды Демио», большегруза «Вольво», грузовиков «Мазда Титан» и «Ниссан Дизель». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Предварительно установлено, что  от полученных травм скончался 57-летний мужчина, находившийся в салоне грузовика «Мазда Титан».  В медучреждение с травмами различной степени тяжести  госпитализированы  трое  пострадавших. 

По факту ДТП со смертельным исходом  полиция проводит проверку. Выясняются причины и условия, способствовавшие  возникновению  аварийной  ситуации. Назначено проведение ряда  экспертиз.

Движение автотранспорта  осуществляется в обычном режиме.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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