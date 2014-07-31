Анонс на 1 августа
1 августа во Владивостоке в 19.00 на детской площадке по ул. Зои Космодемьянской, 19 пройдет большой семейный праздник в рамках пятого сезона социального проекта «Детское счастье. Соседи».
1 августа г. Владивосток, Спортивная набережная (деревянные настилы). Бесплатные тренировки по йоге от World Class. Начало в 09.00-10.30.
1 августа г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Этап парусной регаты «Кубок Владивостока», «гонки по средам». Начало в 19.00.
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.
1 августа – День тыла Вооруженных Сил России.
1 августа – День образования Службы специальной связи России.
1 августа – Всероссийский день инкассатора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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