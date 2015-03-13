В селе Духовское, в 30 километрах от поселка Пограничный, впервые за четыре года появился постоянный фельдшер. 125 взрослых и 25 детей встретили молодого специалиста как героя.

Первое, что сделал Евгений Шестаков — обошел каждый двор в Духовском, чем в момент завоевал общее народное расположение.

Жанна Акуленко, заведующая домом культуры с. Духовское: «Заботой своей окружил как бы, знаете, в свой кокон взял, и вот — наш хранитель. Все чувствуют под надежной защитой себя».

Руководителя районной медицины Алексея Богородецкого интересует прежде всего душевный настрой молодого специалиста. Ведь главный врач строит планы и рассчитывает на долгосрочное сотрудничество. Речь идет о заключении пятилетнего контракта по программе «Сельский фельдшер»

Евгений Шестаков, фельдшер ФАП с. Духовское: «Да меня всё устраивает, абсолютно настроен хорошо. Это уже мое, это с детства, потому что мама всю жизнь в больнице проработала, с ней на сутках был, ночевал, знакомился с пациентами с пяти лет».

Повезло молодому специалисту и с добровольным помощником. Жанна Акуленко, руководитель сельского дома культуры, организовала при нем клуб «Здоровье». ДК, в отличие от местной школы, где от жары теперь коровы и лошади прячутся, пока держится на плаву.

Жанна Акуленко, заведующая домом культуры с. Духовское: «Как оказать помощь самому себе? Это самое главное, и как раз пропагандируем это направление».

Алексей Богородецкий, и.о. главного врача Пограничной ЦРБ: «Самое главное в работе клуба «Здоровье» — это санитарно-просветительская работа, профилактикой здоровья. Свежие знания есть — вот он потихонечку и будет внедрять».

С легкой руки активистов и нового фельдшера клуб «Здоровье» намерен и скандинавскую ходьбу испытать в Духовском. Но главное, чтобы новичок, окончивший, кстати, местный медицинский колледж, не растерял молодой задор.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]