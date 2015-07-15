Часть жителей Владивостока останется без горячей воды на время ремонта на теплотрассе

Специалисты филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» проведут плановую перекладку теплотрассы во Владивостоке. Отключение потребителей для произведения ремонтных работ произойдет в несколько этапов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «ДЭК».

Для производства работ, связанных с заменой участков магистральных трубопроводов «Фадеевской» теплотрассы, от ГВС будут отключены следующие потребители:

Со 2 августа по 5 сентября:

Академический: 2;

Володарского: 8, 8а;

Дальзаводская: 2а, 2б? 21, 27, 31;

Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а;

Карла Либкнехта: 10а;

Карякинская: 29;

Ковальчука: 3, 6, 26;

Лазо: 6;

Махалина: 3;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17;

Петра Великого: 3, 3/б;

Пионерская: 1;

Почтовый: 7/1, 7/2, 9;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

Светланская: 45, 47, 49, 54, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183; Светланская: 55б, 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88;

Славянская: 17;

Спортивная: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8у, 9, 10;

Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а;

Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;

Экипажная: 8/1.



С 5 августа по 5 сентября:

Ватутина: 4в;

Воропаева: 5, 33, 33а;

Горийская: 6, 6а;

Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;

Громова: 2;

Зейская: 4, 4/2, 5, 12;

Ивановская: 6а, 15, 17, 19, 28;

Луговая: 21, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а;

Матросская 5-я: 21;

Матросская 7-я: 33а;

Невельского: 2, 4, 6, 8;

Новоивановская: 3;

Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

Светланская: 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;

Спиридонова: 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 37;

Стрелковая: 16б, 46, 50;

Трудовых Резервов: 5, 7;

Тунгусская: 44, 46, 46а, 48, 50, 61, 63, 63, 65, 69;

Фадеева: 31, 35;

Флотская 1-я: 50, 56;

Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 18, 25, 31/1, 32, 33, 34/36, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46.

Фадеева 43,45

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Невельского: 21у, 31;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 87;

Сабанеева: 22, 22у, 24;

Стрелковый: 22а;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 13, 19, 21.

Адмирала Кузнецова: 74, 74у, 76, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Владикавказская: 1, 5;

Горийская: 1, 4;

Громова: 4, 6, 8. 10, 12;

Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 11, 12, 12, 13, 15, 17, 23;

Невельского: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29;

Спиридонова: 15, 34, 42, 44.

Энергетики просят обратить внимание на то, что реконструкция тепловых сетей повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]