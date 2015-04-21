«Вести: Приморье»: Зверское пекло: как животные и домашняя птица спасаются от жары?

Температурные рекорды в Приморье теперь каждый день. На небывалую жару, + 45 в тени, болезненно реагируют животные и домашняя птица. Куры прекратили нести яйца, коровы почти перестали давать молоко, а телят еще уговорить надо, чтобы поели... Скот не желает возвращаться с пастбищ, а там ищет водоемы, спасаясь еще и от озверевших насекомых. Подробнее об этом, а так же уникальном способе охлаждения для фермерских кошек и о том, как борются с жарой кролики — расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]