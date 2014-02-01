В результате ДТП во Владивостоке пострадали девушка и маленький ребенок

Во вторник, 31 июля, около 12.40 на улице Никифорова во Владивостоке столкнулись четыре автомобиля: Toyota Hiace, Toyota Axio, Ford Focus и Suzuki Escudo. В результате аварии пострадали девушка и маленький ребенок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Водитель Toyota Hiace двигался со стороны улицы Борисенко на Сафонова. Мужчина сообщил, что в районе Никифорова, 2а у его автомобиля отказали тормоза, микроавтобус врезался в Toyota Axio. Седан от удара отлетел в Suzuki Escudo, а джип ударил Ford Focus.

В результате ДТП пострадали пассажирка Toyota Axio и маленький ребенок, оба были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.











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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]