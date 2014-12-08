Жителей отдаленных поселений Приморья избавили от бумажной волокиты и очередей. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Жителей отдаленных поселений избавили от бумажной волокиты и бесконечных очередей. По краю открывается все больше подразделений многофункциональных центров. Удаленные окна для приема граждан появляются в небольших поселках и селах. Наша съемочная группа побывала в одном из отделений МФЦ Артемовского городского округа. Как документоведы упрощают жизнь приморцам и разгружают рабочий график госструктур?
Для пенсионерки приятная неожиданность — больше не нужно носить в сумке увесистый архив квитанций за полгода . Нурия Мамина в территориальном подразделении МФЦ оформляет субсидию на оплату коммунальных услуг. Теперь соцзащита и многофункциональный центр все бюрократические хлопоты берут на себя. Межведомственное взаимодействие налажено с каждой госструктурой. И главное, жителям поселка Артемовский не нужно ради справки ехать в город. На автобусе это минимум 40 минут. Зато сейчас все в шаговой доступности.
Наталья Якубовская, житель поселка Артемовский: «Вот у меня и внучка паспорт получала — без проблем. Не надо никуда ехать, удобно — все в одном месте».
В Артемовском городском округе ТОСПы — территориальные подразделения МФЦ — стали появляться еще в 2015-ом. В поселке Артемовский на 10.000 жителей два окна и два специалиста. Успевают. Притом, что требования и нормативы такие же, как и в головном офисе: не меньше 30 человек в день, на каждый прием от 5 до 15 минут, не считая особых случаев. В месяц через одно окно проходит около 280 заявителей. И в перечне больше 200 услуг: от выдачи паспорта до предоставления материнского капитала и оформления водительского удостоверения.
Валерия Сипягина, документовед ТОСП МКУ г. Артема «МФЦ», поселок Артемовский: «Наплыв большой, особенно в середине месяца, когда квитанции оплачивают и приходят оформлять субсидии и льготы».
Все справки и заявки, которые принимают работники подразделений, за считанные часы попадают в головной офис, оттуда — во все необходимые инстанции. Документооборот через курьерскую службу происходит ежесуточно. Никаких задержек и проволочек. С помощью удаленных окон приема граждан многофункциональный центр разгрузил госструктуры и избавил приморцев от хождения по кабинетам.
Валерия Сипягина, документовед ТОСП МКУ г. Артема «МФЦ», поселок Артемовский: «Не нужно ехать в Артем, есть люди, которые не могут: пенсионеры, инвалиды. Им здесь оказываем все услуги. Одно окно — не нужно никуда ездить. Очень упростили».
Помимо головного офиса, сегодня в Артеме еще пять территориальных подразделений. Зона охвата — весь городской округ, 120.000 человек. Даже в самых отдаленных от города поселениях есть свое единое окно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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