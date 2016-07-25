Новый состав — новая форма. Игроки хоккейного клуба «Адмирал» получили обновленные футболки. Команда пополнилась новыми перспективными спортсменами. И теперь от «Адмирала» ждут больших побед.

На палубу крейсера «Варяг» этим утром поднялись не только моряки, что совершают на нем плавание, но и те, что отстаивают честь Приморского края на льду. Игроков хоккейного клуба «Адмирал» ждет новый сезон. И их задача — оправдать почетное название команды.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Никогда моряки не сдаются, никогда не спускают флаг. Поэтому мы хотим, чтобы вы, сражаясь с другими командами, помнили об этом и несли это достойное слово — «Адмирал».

Обновленный состав получил новую форму. Пока с прежней символикой — привычным якорем. 11 игроков — новички — молодые и перспективные. Еще 11 человек из прежнего состава. Это те, с кем контракты уже заключены. К остальным кандидатам в клуб еще присматриваются.

Сергей Светлов, главный тренер ХК «Адмирал»: «Многие ребята — молодые ребята, перспективные, хорошие, у нас есть некоторые игроки на пробных контрактах. Атмосфера на сегодняшний день рабочая, сейчас мы думаем, отбираем сильнейших, по спортивному принципу: лучшие будут в команде, подписанные «Адмиралом».

Молодые игроки — парни амбициозные. На тренировках показывают отличные результаты.

Никита Сироткин, нападающий ХК «Адмирал» «У нас, конечно, огромное желание — доказать всем, потому что многие в СМИ пишут, что шансов никаких нет, нас это подзадоривает, так что будем стараться, выкладываться на все 100 %».

Сергей Авакянц, командующий Тихоокеанским флотом России: «Я увидел в вашей игре лучшие традиции советского, нашего, российского хоккея. Вот это наш хоккей, наша игра, наши игроки и наша команда «Адмирал».

Впереди у обновленного «Адмирала» первая игра с хабаровским «Амуром». Настрой у игроков боевой, ведь моряки не сдаются. К тому же и удачи им желают по-морскому: семь футов под килем, ну, и ворот без шайб.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]