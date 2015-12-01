Движение по мосту в Кроуновке планируют запустить в осенью

Мост через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе – один из самых проблемных в Приморье. Старая конструкция была разрушена тайфуном «Гони» три года назад, с тех пор движение здесь осуществляется по объездной дороге. Однако уже этой осенью на месте поврежденного сооружения должен появиться новый капитальный мостовой переход, возведение которого строители планируют завершить в октябре. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В данный момент уже выполнены работы по устройству крайних и промежуточных опор моста, осуществляется устройство ригелей на промежуточных опорах, ведется насыпь земляного полотна на подходах к конструкции. Установлено 90% балок; в июле прошли сильные дожди, строители потеряли время, но сейчас работы идут усиленными темпами. По словам специалистов, капитальный мостовой переход будет сдан в эксплуатацию в октябре этого года.

Отметим, длина нового моста через Кроуновку с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Переход будет освещен и оборудован тротуаром. Важно, что новая конструкция возводится с учетом повышенных гидрологических требований, поэтому способна выдержать большой напор воды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]