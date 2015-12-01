Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:55
  0

Движение по мосту в Кроуновке планируют запустить в осенью

Движение по мосту в Кроуновке планируют запустить в осенью

Фото: Администрация ПК

Мост через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе – один из самых проблемных в Приморье. Старая конструкция была разрушена тайфуном «Гони» три года назад, с тех пор движение здесь осуществляется по объездной дороге. Однако уже этой осенью на месте поврежденного сооружения должен появиться новый капитальный мостовой переход, возведение которого строители планируют завершить в октябре. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В данный момент уже выполнены работы по устройству крайних и промежуточных опор моста, осуществляется устройство ригелей на промежуточных опорах, ведется насыпь земляного полотна на подходах к конструкции. Установлено 90% балок; в июле прошли сильные дожди, строители потеряли время, но сейчас работы идут усиленными темпами. По словам специалистов, капитальный мостовой переход будет сдан в эксплуатацию в октябре этого года.

Отметим, длина нового моста через Кроуновку с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Переход будет освещен и оборудован тротуаром. Важно, что новая конструкция возводится с учетом повышенных гидрологических требований, поэтому способна выдержать большой напор воды.

 

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря