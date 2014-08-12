В Находке двое местных жителей пойдут под суд за кражу дизтоплива
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинского ЛО МВД России на транспорте установлены двое мужчин в возрасте 63 и 66 лет, которые совершили кражу дизельного топлива с территории одной из предприятий города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.
Стражам правопорядка мужчины пояснили, что совершили слив дизельного топлива, находясь на рабочем месте, в заранее заготовленные канистры, в количестве 100 литров.
Распорядиться похищенным имуществом подозреваемые не смогли, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд. В отношении обвиняемых избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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