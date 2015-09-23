На острове Папенберга завершают строительство лестницы на смотровую площадку

На минувшей неделе общественность была взбудоражена сообщениями о том, что на острове, который стал одним из излюбленных мест горожан, в том числе и сап-серферов, началась сомнительная стройка. Незамедлительно на место для проверки выехали представители административно-территориального управления Фрунзенского района города Владивостока и полиции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как выяснилось тогда в ходе проверки, инициатором стройки выступила общественная экологическая организация «Флора». По словам её руководителя Константина Макарова, на острове Папенберга создается экологическая тропа. Соглашение об этом было заключено с собственником территории – Владивостокским лесничеством Минобороны России. Согласно подписанному документу, общественная экологическая акция «Флора» будет заниматься здесь санитарной уборкой, благоустройством и организацией отдыха граждан. Взять под особый контроль деятельность на острове Папенберга в бухте Новик поручено административно-территориальному управлению Фрунзенского района. Специалисты проверяют соблюдение всех требований законодательства арендатором территории.

31 июля специалисты вновь вышли на проверку. Рабочие здесь уже завершают строительство лестницы, которая ведет на самую вершину острова, откуда открывается потрясающий вид на море и Русский остров.

Как рассказал руководитель экологической компании, строительство лестницы, лежаки и столик с лавочками для отдыхающих – это только первый этап проекта. В планах – организовать экскурсии на Папенберга и проводить другие интересные мероприятия.

Напомним, что представители общественной организации «Флора» заверили полицию и администрацию Владивостока, что по завершении всех работ на острове наведут порядок – вывезут остатки стройматериалов и уберут мусор. Кроме этого, арендатор сейчас решает вопрос об организации на острове туалета, переговоры ведутся с обслуживающими организациями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]