Плановые ремонты электросетей ведут энергетики Приморья
Специалисты энергетического комплекса Приморского края меняют опоры линий электропередач, ремонтируют трансформаторные подстанции и электрооборудование. Работы ведутся в плановом порядке.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте энергетики, работы по ремонту электросетей и оборудования ведутся в различных муниципалитетах Приморья. Так, сейчас сотрудники Приморских электрических сетей ремонтируют разъединители на подстанции «Океан» вблизи Владивостока.
«Всего же на подстанциях АО «ДРСК» уже отремонтировано более 300 выключателей и другого оборудования», – уточнили в ведомстве.
Кроме этого, энергетики ремонтируют распределительные сети в сельской местности. Например, в селах Маргаритово Ольгинского района, Камень-Рыболов Ханкайского района и Барано-Оренбургское Пограничного района на линиях 0,4 киловатта – здесь заменили опоры, протянули новые провода, расчистили более 800 гектаров просек под ЛЭП.
«В распределительных сетях 0,4-10 киловатт проведен ремонт на 84 трансформаторных подстанциях и линиях электропередач», – отметили в департаменте.
По словам специалистов, выполненные работы увеличивают надежность электроснабжения и снижают риски возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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