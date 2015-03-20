Кому — радость, а кому — сплошные неудобства. Поток туристов во Владивосток постепенно достигает пика, но город совершенно не готов принять многочисленных гостей на высшем уровне. Даже туристические автобусы паркуются у достопримечательностей, нарушая все возможные правила и провоцируя аварийные ситуации и собирая многочисленные жалобы автомобилистов.

Владивостокская «золотая миля». Магазины драгоценностей и алкоголя. Все, что так любят гости из Азии. Сюда их привозят партиями практически нон-стоп.

Чи Хэй, турист, Республика Корея: «Очень удобно, нас везде возят, высаживают и забирают недалеко от достопримечательностей, удобно».

Но что азиатскому туристу хорошо, то приморскому водителю — помеха справа. Автобусы, которые привозят иностранных гостей, в нарушение всех правил паркуются на полосе движения, мешая простым автомобилистам совершать маневры безопасно.

- Здесь улицы и так достаточно загруженные, а еще и автобусы с двух сторон выстраиваются, логично было бы отдельные полосы для них делать.

Но водители автобусов, припаркованных прямо под запрещающим знаком, в прямом смысле слова спят спокойно и себя помехой не считают.

Олег Иванов, водитель автобусами: «Вот эта полоса, что мы стоим, мы же не мешаем, четыре полосы, один ряд мы занимаем, никому не мешаем, в принципе, по городу это можно решить, но это никому не надо».

Рядом с «Арбатом» есть выделенное место для парковки, которое вмещает, правда, только два автобуса, поэтому все остальные нарушают. Как признаются перевозчики, в месяц на штрафы за парковку в неположенном месте только на один автобус них уходят десятки тысяч рублей.

Николай Васильев, представитель компании-перевозчика: «Туристы к нам едут, это хорошо, мы здесь ни при чем, мы много раз просили власти выделить нам места под автобусы. Выбора нет, не мы виноваты».

Получается, что пока Владивосток является одной из туристических столиц России только на словах — ведь привлекательность города для гостей кроется не только в море, мостах и красивых закатах, но и в пресловутой инфраструктуре.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]