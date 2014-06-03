На новый мегапроект в Приморье потратят 160 млрд рублей
В администрации Приморского края сформулированы основные финансовые показатели по строительству автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 − км 146+197, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на постановление. опубликованное на сайте краевой администрации.
Строительство новой автодороги длиной 104,685 км. обойдется казне Россиийской Федерации в сумму около 160 млрд рублей (159558355,65 тыс. рублей). 19,2 млрд рублей (19147002,68 тыс. рублей) планируется выделить из бюджета края, остальное -федеральный бюджет. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию − декабрь 2030 года.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "стройка длиною в полторы сотни километров разворачивается на юге Приморья. Абсолютно новая трасса Владивосток—Находка сократит расстояние и время в пути. Она станет единственной, которая пойдет в объезд всех населенных пунктов. После саммита АТЭС 2012 года это крупнейший строительный объект края."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.03.2018 Крупнейшая со времен саммита АТЭС-2012 стройка разворачивается в Приморье
-
12.03.2018 В Приморье идет стройка, которой не было со времен подготовки к саммиту АТЭС-2012
-
06.07.2017 Часть новой трассы Владивосток-Порт Восточный строят на «плавающей» насыпи
-
22.12.2015 Бюджет Приморского края на 2016 год принят с дефицитом 7,4% от расходов
-
09.07.2015 Строительство автодороги Владивосток-Находка-порт Восточный идет с опережением графика
-
03.06.2014 В Приморье спроектирован второй этап строительства дороги «Владивосток – Находка - порт Восточный»
Добавить комментарий