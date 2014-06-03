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Вчера, 20:37
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На новый мегапроект в Приморье потратят 160 млрд рублей

На новый мегапроект в Приморье потратят 160 млрд рублей

В администрации Приморского края сформулированы основные финансовые показатели по строительству автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 − км 146+197, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на постановление. опубликованное на сайте краевой администрации.

Строительство новой автодороги длиной 104,685 км. обойдется казне Россиийской Федерации в сумму около 160 млрд рублей (159558355,65 тыс. рублей). 19,2 млрд рублей (19147002,68 тыс. рублей) планируется выделить из бюджета края, остальное -федеральный бюджет. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию − декабрь 2030 года.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "стройка длиною в полторы сотни километров разворачивается на юге Приморья. Абсолютно новая трасса Владивосток—Находка сократит расстояние и время в пути. Она станет единственной, которая пойдет в объезд всех населенных пунктов. После саммита АТЭС 2012 года это крупнейший строительный объект края."

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Игорь / Вчера, 22:48
    № 2  
     

    ай как хорошо то будет

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  • Андрей / Вчера, 20:49
    № 1  
     

    Судя по цифрам строительство одного км дороги ободется в 1,5 миллиарда рублей!!! Или порядка 24 миллионов долларов. Вместо асфальта будет золотом покрыта?

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