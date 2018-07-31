Краевой роддом разыскивает офицера, потерявшего на радостях "голову"

Необычное объявление появилось в популярном инстаграм-паблике Владивостока: в краевом родильном доме разыскивают офицера, который забыл в медицинском учреждении свой головной убор.

Посетители паблика не преминули оставить много едких и юмористических комментариев по поводу этого объявления:

dpskontrol_125rus Кто-то вчера потерял в краевом роддоме. Наверняка очень ищет...

ekaterina_novikova12 Это сухопутный пограничник....круг сужается

lapin1629 Карацупа, тут собака нужна!

anabannyvl видать быстро убегал ..... 😄🏃💨💨💨



ivan_ahrimenko Когда узнал что двойня)

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]