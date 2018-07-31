Краевой роддом разыскивает офицера, потерявшего на радостях "голову"
Необычное объявление появилось в популярном инстаграм-паблике Владивостока: в краевом родильном доме разыскивают офицера, который забыл в медицинском учреждении свой головной убор.
Посетители паблика не преминули оставить много едких и юмористических комментариев по поводу этого объявления:
dpskontrol_125rus Кто-то вчера потерял в краевом роддоме. Наверняка очень ищет...
ekaterina_novikova12 Это сухопутный пограничник....круг сужается
lapin1629 Карацупа, тут собака нужна!
anabannyvl видать быстро убегал ..... 😄🏃💨💨💨
ivan_ahrimenko Когда узнал что двойня)
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.06.2018 "Корабль пустыни" обнаружен в пригороде Владивостока (фото)
-
30.04.2018 Две автомобилистки врезались в один столб в Приморье (фото)
-
29.12.2017 Во Владивостоке "черный Л*" разыскивает девушку в желтой шапочке
-
13.11.2017 Военные потеряли дрон под Уссурийском?
-
27.10.2017 Сточные воды загрязняют реку Комаровка в районе Уссурийска
-
18.12.2015 Более 45 тысяч родов приняли в краевом роддоме Приморья за 30 лет
Добавить комментарий