Приморский "Сириус"* построят в пригороде Владивостока (фото)

Школу-интернат для одаренных детей планируют построить к началу 2020 года недалеко от ВДЦ "Океан" в пригороде Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт госзакупок. Федеральный бюджет готов потратить для этого 420 миллионов рублей.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» (Владивосток) объявило электронный аукцион на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Школа-интернат для одаренных детей на 200 мест». Максимальная цена контракта составляет около 420 млн рублей. Финансирование — из федерального бюджета. Объект нужно сдать в течение 485 дней с момента заключения соглашения по адресу ул. Артековская, д. 10. Итоги аукциона подведут 20 августа 2018 г.

Как сообщает сайт ВДЦ "Океан", общая площадь будущего трехэтажного здания (6700 кв. м.) школы-интерната для одаренных детей будет разделена на две зоны. В учебном блоке на первом этаже разместятся кабинеты, рекреация зального типа, санузлы, медицинский блок, кабинет психолога, комната психологической разгрузки и технические помещения. Вход в здание оборудуют двухмаршевой лестницей и пандусом с уклоном, что создаст необходимые условия для людей с ограниченными физическими возможностями.

Жилой блок также будет построен с учетом специальных потребностей, а одна из жилых ячеек проектируется специально для маломобильных групп населения. Столовая и жилые помещения с комнатами для индивидуальных занятий и отдыха расположатся на первом этаже.

В северном крыле второго этажа будут размещены жилые помещения, в южном – учебные классы, учительская, методический кабинет и комната, где будут проводиться занятия кружков. Центральная часть второго этажа будет отдана под библиотечно-информационный центр, кинозал, сцену и помещения для реквизита. На третьем этаже оборудуют жилые комнаты и технический центр актового зала.

Предполагается, что деятельность школы-интерната будет координироваться федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет».

В новом образовательном проекте «Океана» планируется внедрить инновационную модель сопровождения индивидуального, личностно ориентированного, интеллектуального, творческого и физического развития школьников.

* - образовательный центр «Сириус» в городе Сочи был создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Цель «Сириуса» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]