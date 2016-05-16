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Полиция проведет ряд экспертиз, чтобы выяснить причины ДТП с участием шести автомобилей в Приморье

Полиция проведет ряд экспертиз, чтобы выяснить причины ДТП с участием шести автомобилей в Приморье

Фото: УМВД по ПК

31 июля в 11.20 в  отдел МВД России по Михайловскому району поступило сообщение  о дорожно-транспортном происшествии в районе  601 км трассы А370  «Уссури» Хабаровск-Владивосток. 

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, водитель цементовоза марки «Ниссан Дизель», двигаясь в направлении Владивостока, не выдержал дистанцию  и столкнулся  с впереди идущим автомобилем «Мазда Титан». От удара «Мазда»  выехала на полосу встречного движении, где  столкнулась с грузовиком «Ниссан Дизель Кондор».  Цементовоз продолжил движение и  въехал в «Мазда Демио», которая столкнулась с микроавтобусом «Тойота Хайс»  и «Ниссан Скания».

От полученных травм скончался 56-летний водитель «Мазда Титан».  В ДТП пострадали: 42-летний  водитель «Мазда Демио» (лечение амбулаторное)   и его 5-летняя пассажирка, ушибы получила  44-летняя женщина-водитель микроавтобуса.

По факту ДТП со смертельным исходом  полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда  экспертиз.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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