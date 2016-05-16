Полиция проведет ряд экспертиз, чтобы выяснить причины ДТП с участием шести автомобилей в Приморье
31 июля в 11.20 в отдел МВД России по Михайловскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 601 км трассы А370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, водитель цементовоза марки «Ниссан Дизель», двигаясь в направлении Владивостока, не выдержал дистанцию и столкнулся с впереди идущим автомобилем «Мазда Титан». От удара «Мазда» выехала на полосу встречного движении, где столкнулась с грузовиком «Ниссан Дизель Кондор». Цементовоз продолжил движение и въехал в «Мазда Демио», которая столкнулась с микроавтобусом «Тойота Хайс» и «Ниссан Скания».
От полученных травм скончался 56-летний водитель «Мазда Титан». В ДТП пострадали: 42-летний водитель «Мазда Демио» (лечение амбулаторное) и его 5-летняя пассажирка, ушибы получила 44-летняя женщина-водитель микроавтобуса.
По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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