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Животные в Приморье страдают от жары. Видеорепортаж Ольги Катренко

Тихоокеанский антициклон с высокой температурой, влажностью и полным безветрием довел до кипения не только метеоприборы. Приморские фермеры подсчитывают убытки: от жары выше 40-ка градусов коровы почти перестали давать молоко. Куры прекратили нести яйца. Как спасаются животные, когда люди мало чем могут помочь?

Полуденный зной. И плюс 42 в тени. Кролики не реагируют даже на самое любимое лакомство — стебли и листья сои. Племенная самка рокочет, как маленький трактор...

- Кушать ничего не хочет в такую жару, шуба еще...

Ушастым решено дать временную свободу: клети открыты. Но никто не ожидал, что главная крольчиха попросту сбежит.

- Свинки-господинки, жарко вам тоже, жарко, мои умницы… Федор, вставай кушать, вставай!

Но и самому ненасытному из фермерских кабанчиков ничего не хочется. Коровы после пастбища и вовсе не поднимаются с прохладного, посыпанного опилками пола.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Мельниках Валентина Гуслева, как может, своих кормилиц жалеет. Ведь доятся, несмотря на температурный рекорд. Лишь под вечер можно жить. Народ высыпает на лавочки, щенки — поиграть, а местные коты — получить порцию охлажденного молока.

- Как настроение у телят в жару?

Валентина Гуслева, глава КФХ: «Плохое, и едят другой раз плохо. Тоже языки вытащат, эхе, и стоят, бедные, жарко. Кажется, внутренности выпрыгнут, вот такой стоит: «хэ, хэ, хэ...»

Телятам труднее всего. Трехдневному Тимошке позволяют и вовсе не заходить в стайку. Малышу приятен сквозняк и полезна ласка: оводы и взрослых-то одолели. И закат не сулит облегчения. А главный сельский барометр, ласточки, взобрались высоко в облака. По давней народной примете — быть ясной погоде.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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