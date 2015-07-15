Жара и тропические ливни царят в Приморье

Житель Лесозаводска прислал интересное видео на редакционный WhatsApp программы «Вести: Приморье» (+7 914 076 47 77). На нем запечатлен сильный дождь, который накрыл город в последний день июля.

Тропический ливень обрушился на Лесозаводск в считанные минуты. Как видно на видео, дворники автомобиля едва справляются с потоками воды, льющимися с неба.

Улицы пусты — все скрылись в домах от бушующей стихии. По дороге снимавший видео встречает одинокого человека под зонтом, который едва спасает от сильнейшего дождя.

Как рассказывают читатели vestiprim.ru, похожее природное явление наблюдалось 31 июля вечером, около 21.00, и в Уссурийске. Тропический ливень пролился над городом, но облегчения не принес — в городе стоит невыносимая жара.

Как сообщает сайт Примпогода в синоптическом обзоре по краю, 1 августа преимущественно без осадков, температура воздуха +27...+33 градуса Цельсия. День 2 августа сильно не будет отличаться от предыдущего дня, а вот 3 августа на севере края снова прогнозируются дожди. Температурный фон снова высокий: +27...+32 градуса. В субботу, 4 августа, на юге пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни и гроза. В воскресенье при переменной облачности дожди ослабнут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]