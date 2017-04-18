На юге Приморья объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях

В период 1-3 августа местами в южных районах Приморского края ожидается 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям."Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на Примгидромет.



Ранее сообщалось, что на всей территории края установилась жаркая погода. Температура воздуха на большей территории Приморья днём составит +26…+33 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]