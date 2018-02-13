За неделю средства автоматической фиксации выявили свыше 21,5 тыс нарушений ПДД на дорогах Приморья

В Приморском крае по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждены 21 тыс. 660 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 12 млн. 908 тыс. 500 рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 19 тыс. 651 постановление о наложении штрафов на сумму 10 млн 336 тыс. рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 1 тыс. 336 дел на сумму 1 млн 997 тыс. руб. , 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 816 дел на сумму 575 тыс. рублей.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составлено и направлено в суды 164 административных материала.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также несоблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]