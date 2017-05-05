Приморец, пытавшийся убить медсестру, получил 6,6 лет колонии
Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу о нападении с целью убийства на сотрудницу поликлиники № 4. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, фигурант был зол на свою бывшую сожительницу, которая была инициатором его административного ареста (за распитие спиртных напитков и за нанесение ей телесных повреждений).
В январе 2018 года, взяв отвертку, мужчина пришел в здание поликлиники № 4, где работала потерпевшая. Увидев свою «обидчицу» в кабинете, злоумышленник нанес ей первый удар в область груди. От последующих ударов в жизненно важные органы потерпевшей удалось увернуться. Нападавший смог ранить ее только в спину и руку, причинив открытый перелом левой ключицы, рваные раны правового предплечья и в области поясницы. Женщина, выбрав момент, выбежала в другой кабинет и закрылась там, фигуранта остановили сотрудники поликлиники.
Против нападавшего было заведено уголовное дело.
Советским районным судом г. Владивостока вынесен приговор по делу в отношении гр-на А., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 6 лет 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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