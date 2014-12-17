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Авиарейсы "Владивосток-Москва" будут выполнять четыре компании

Авиарейсы

Региональная авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске и Омске) на следующей неделе начнет выполнять авиарейсы Владивосток - Москва.  

"Полеты по маршруту Владивосток - Москва "ИрАэро" будет выполнять в период с 10 августа по 15 сентября на самолете Boeing 777. Рейс беспосадочный", - сообщают "Вести:ПРиморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Авиарейсы из московского аэропорта Домодедово во Владивосток будут выполняться по понедельникам и пятницам, а из Владивостока в Москву - по вторникам и субботам.

 В настоящее время из Владивостока в Москву рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и S7.

 Авиакомпания "ИрАэро" основана в 1999 году. Маршрутная сеть состоит из рейсов между городами Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, из Сибири в Москву и Санкт-Петербург, на юг России, в Китай, Монголию, Азербайджан.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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