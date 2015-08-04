В августе приморцы смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды

В ночь на 13 августа россияне, в том числе жители Приморья, смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды, сообщается в астрономическом прогнозе Московского планетария.

«С 12 на 13 августа нас ждёт самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды», — отмечают в пресс-службе планетария.

Кроме того, астрономы сообщили, что 11 августа на севере и востоке России можно будет увидеть частичное затмение Солнца. Максимальная фаза затмения ожидается в 12.46 по московскому времени на заходе солнца вблизи острова Врангеля. Во Владивостоке затмение солнца также можно будет наблюдать во время заката. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Уже на следующий день приморцев ждет другое не менее впечатляющее астрономическое зрелище: в ночь с 12 на 13 августа ожидается максимум активности метеорного потока Персеиды. Согласно прогнозам Международной метеорной организации, интенсивность звездопада будет достигать 100 метеоров в час.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]