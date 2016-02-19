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«Вести: Приморье»: Почему пчеловоды края рады летнему зною?

Когда жара только в радость. Приморские пчеловоды считают каждый солнечный день, а пчелы мед несут без остановки. Отчего пошли на рекорд? Ведь должны были успокоиться еще неделю назад. Контрольный улей дважды показывал 100 кг. Новые рамки на таежной пасеке наполнились буквально за три дня. О том, как пчелиный мир продлил себе лето, смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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