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Анонс на 2 августа

2 августа — День Воздушно-десантных войск России.

2 августа во Владивостоке в 9.00 на о. Русский пройдет автопробег в честь Дня ВДВ.

2-3 августа г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). 9-ый международный юношеский турнир стран северо-востока Азии среди спортсменов Приморья, Ю.Кореи, Китая, Японии (бадминтон и настольный теннис). Открытие 2 августа в 12.00-12.30.

2-6 августа г. Владивосток, акватория Амурского залива, МГУ им. Г.И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 50а). Парусная регата «Кубок Адмирала Г.И. Невельского», крейсерские яхты всех классов, «Плату 25».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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